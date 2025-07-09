Німеччина

Знайомимось із черговим гостем із Далекого Сходу.

Клуби німецької Бундесліги продовжують активно вивчати ринок Далекого Сходу, і зокрема — японський, тож уже важко когось здивувати підписаннями контрактів із місцевими футболістів саме в контексті цього європейського чемпіонату.

Майнц і цього літа наважився на черговий такий трансфер, і звернувся до клубу Кіото Санга за послугами його опорного півзахисника Соти Кавасакі.

23-річного виконавця підписали наразі лише на правах оренди за 200 тис. євро, але в разі успішних виступів його трансфер має всі шанси стати повноцінним за невеликі гроші — близько 1 млн євро додатково.

У цьому сезоні японського футболу на рахунку Кавасакі 25 матчів, чотири голи та один гольовий пас.