Знайомимось із черговим гостем із Далекого Сходу.
Сота Кавасакі, x.com/1FSVMainz05
09 липня 2025, 12:36
Клуби німецької Бундесліги продовжують активно вивчати ринок Далекого Сходу, і зокрема — японський, тож уже важко когось здивувати підписаннями контрактів із місцевими футболістів саме в контексті цього європейського чемпіонату.
Майнц і цього літа наважився на черговий такий трансфер, і звернувся до клубу Кіото Санга за послугами його опорного півзахисника Соти Кавасакі.
23-річного виконавця підписали наразі лише на правах оренди за 200 тис. євро, але в разі успішних виступів його трансфер має всі шанси стати повноцінним за невеликі гроші — близько 1 млн євро додатково.
У цьому сезоні японського футболу на рахунку Кавасакі 25 матчів, чотири голи та один гольовий пас.