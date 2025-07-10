Німеччина

23-річний футболіст може продовжити кар'єру в Серії А.

Вінгер дортмундської Боруссії Карім Адеємі може змінити Бундеслігу на Серію А. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Зацікавленість у підписанні 23-річного футболіста знову виявляє туринський Ювентус. Раніше "стара синьйора" намагалася отримати гравця, проте угода не відбулася. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Адеємі в 45 мільйонів євро. Трудовий договір футболіста з "шмелями" закінчується в кінці червня 2027 року.

У минулому сезоні Бундесліги форвард провів 25 поєдинків за Боруссію. Він відзначився сімома забитими м'ячами і шістьма гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Ювентус запропонує агентам Влаховича розірвати контракт форварда.