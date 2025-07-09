Італія

Туринський клуб не хоче платити гравцеві зарплату в розмірі 24 млн євро.

Ювентус і Душан Влахович можуть розірвати контракт. Чинна угода розрахована до 30 червня 2026 року.

Ювентус запропонує агентам футболіста розірвати договір, щоб тим самим клуб не став виплачувати гравцеві зарплату в розмірі 24 мільйони євро.

Зустріч клубу і представників форварда має відбутися в найближчі дні.

У минулому сезоні Душан Влахович забив 10 голів і 4 асисти в 29 матчах Серії А.

Раніше повідомлялося, що Мілан розглядає варіанти підписання Влаховича чи Боніфейса.