Туринський клуб не хоче платити гравцеві зарплату в розмірі 24 млн євро.
Душан Влахович, Getty Images
09 липня 2025, 12:38
Ювентус і Душан Влахович можуть розірвати контракт. Чинна угода розрахована до 30 червня 2026 року.
Ювентус запропонує агентам футболіста розірвати договір, щоб тим самим клуб не став виплачувати гравцеві зарплату в розмірі 24 мільйони євро.
Зустріч клубу і представників форварда має відбутися в найближчі дні.
У минулому сезоні Душан Влахович забив 10 голів і 4 асисти в 29 матчах Серії А.
Раніше повідомлялося, що Мілан розглядає варіанти підписання Влаховича чи Боніфейса.