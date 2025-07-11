Німеччина

Переїзд німецького форварда до Мюнхена виглядає малоймовірним.

Баварія офіційно подала письмову пропозицію щодо трансферу нападника Штутгарта Ніка Вольтемаде, але успіху не знайшла.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport DE, мюнхенський гранд готовий заплатити 40 мільйонів євро фіксованої суми та ще 5 мільйонів євро бонусами.

Пропозиція передбачала оплату в чотири щорічні транші по 10 мільйонів євро, однак Штутгарт одразу відкинув такі умови. Пропозиція надійшла після відеозв’язку між представниками обох клубів протягом останніх 48 годин — з боку Баварії участь брали Макс Еберль та Ян-Крістіан Дрезен, а з боку Штутгарта — Александер Верле та Фабіан Вольфгемут.

Наразі сторони далекі від згоди, а Штутгарт не має наміру включати жодного гравця Баварії в потенційну угоду щодо Вольтемаде як частину обміну.

У минулому сезоні габаритний німець зіграв 33 матчі у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 3 асисти. На цьогорічному літньому молодіжному Євро-2025 (U-21) він став найкращим бомбардиром, відзначившись шістьма голами та трьома асистами в п'яти матчах (506 хвилин).