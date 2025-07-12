Німеччина

Німці активували клаусулу футболіста.

Після відходу німецького атакувального півзахисника Флоріана Вірца до англійського Ліверпуля під час поточного трансферного вікна, леверкузенський Баєр почав пошуки гравця йому на заміну.

Чи стане американський атакувальний півзахисник Малік Тілльман тим самим, кого шукає Ерік тен Гаг? Можливо.

Принаймні, "фармацевти" погодились спробувати й заплатили за це 35 млн євро, які були прописані в якості клаусули гравця в контракті з нідерландським ПСВ.

23-річний виконавець підписав контракт до 2030 року.

Тілльман у минулому сезоні провів 34 матчі, забив 16 голів та віддав п’ять гольових передач.