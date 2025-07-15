Німеччина

Універсальний захисник уже дав згоду на перехід до мюнхенського клубу.

Баварія вступила в переговори з Челсі щодо можливого трансферу 21-річного захисника Ренату Вейги, повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Португальський футболіст, який минулого літа перебрався до лондонського клубу з Базеля, другу частину сезону-2024/25 провів в оренді у Ювентусі. За інформацією джерела, Вейга вже дав згоду на перехід до німецького гранда.

Челсі більше не розраховує на гравця та готовий розглянути пропозиції щодо продажу.

Раніше повідомлялося, що Челсі вимагатиме за продаж Ренату Вейги близько 30 мільйонів фунтів.