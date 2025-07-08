Челсі оцінює свого гравця в 30 млн фунтів.
Ренату Вейга, Getty Images
08 липня 2025, 16:59
Баварії цікавий Ренату Вейга. 21-річний португалець перейшов в Челсі з Базеля минулого літа. Другу половину сезону гравець провів в оренді в Ювентусі.
Челсі не розраховує на Вейгу і може бути готовий продати його вже цього літа.
За даними інсайдера Фабріціо Романо, Баварія розглядає Вейгу як одного з кандидатів на позицію центрального захисника завдяки його універсальності.
Трансфер Вейги обійдеться Баварії приблизно в 30 мільйонів фунтів.
Раніше повідомлялося, що Моурінью хоче бачити в Фенербахче Комана.