Німеччина

Челсі оцінює свого гравця в 30 млн фунтів.

Баварії цікавий Ренату Вейга. 21-річний португалець перейшов в Челсі з Базеля минулого літа. Другу половину сезону гравець провів в оренді в Ювентусі.

Челсі не розраховує на Вейгу і може бути готовий продати його вже цього літа.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, Баварія розглядає Вейгу як одного з кандидатів на позицію центрального захисника завдяки його універсальності.

Трансфер Вейги обійдеться Баварії приблизно в 30 мільйонів фунтів.

Раніше повідомлялося, що Моурінью хоче бачити в Фенербахче Комана.