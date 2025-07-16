Німеччина

Фланговий нападник Ян Діоманде перебрався до чемпіонату Німеччини.

Лівий вінгер Ян Діоманде залишив Леганес заради РБ Лейпциг, передає офіційний сайт "биків".

За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, клуб Бундесліги активував 20-мільйонну (євро) клаусулу 18-річного івуарійця. Раніше гравець відмовився від переходу до Монако.

Yan Diomande ⛏️💎



Willkommen bei RB Leipzig 🤝 pic.twitter.com/gM2Z0BJtRn — RB Leipzig (@RBLeipzig) July 16, 2025

Діоманде приєднався до Леганеса в січні 2025 року, на правах вільного агента залишивши американську ДМЕ Академію. На рахунку Яна два гола та один асист у десяти матчах Ла Ліги-2024/25. У червні фланговий нападник дебютував за збірну Кот-д'Івуару U-23.

Контракт РБ Лейпциг із Діоманде розраховано до кінця червня 2030-го. "Биків" він представлятиме у футболці з 49-м номером.