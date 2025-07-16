Фланговий нападник Ян Діоманде перебрався до чемпіонату Німеччини.
Ян Діоманде, rbleipzig.com
16 липня 2025, 12:32
Лівий вінгер Ян Діоманде залишив Леганес заради РБ Лейпциг, передає офіційний сайт "биків".
За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, клуб Бундесліги активував 20-мільйонну (євро) клаусулу 18-річного івуарійця. Раніше гравець відмовився від переходу до Монако.
Діоманде приєднався до Леганеса в січні 2025 року, на правах вільного агента залишивши американську ДМЕ Академію. На рахунку Яна два гола та один асист у десяти матчах Ла Ліги-2024/25. У червні фланговий нападник дебютував за збірну Кот-д'Івуару U-23.
Контракт РБ Лейпциг із Діоманде розраховано до кінця червня 2030-го. "Биків" він представлятиме у футболці з 49-м номером.