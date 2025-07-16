Німеччина

Вольфсбург веде фінальні переговори щодо трансферу форварда Норвіча за 16 млн євро.

Форвард збірної США Джошуа Сарджент може вже незабаром повернутися до Німеччини. За інформацією WAZ/AZ, Вольфсбург зробив серйозний прорив у переговорах щодо трансферу нападника Норвіч Сіті. Очікується, що сторони досягнуть остаточної згоди найближчим часом, а сума потенційного переходу складе близько 16 мільйонів євро.

25-річний Сарджент уже має досвід гри в Бундеслізі, де захищав кольори Вердера та провів 72 матчі, забив 13 голів. Минулого сезону у складі Норвіча в Чемпіоншипі він забив 15 голів та зробив п'ять асистів у 32 іграх.

Головний тренер Вольфсбурга сподівається, що гравець встигне приєднатися до команди до початку передсезонного збору наступної неділі. У свою чергу спортивний директор Норвіч Сіті Бен Кнаппер визнає, що клуб отримує "великий інтерес" до американського форварда, але запевнив фанатів, що у випадку продажу буде знайдена заміна.

На тлі інтересу з боку Бернлі та інших клубів, саме Вольфсбург наразі є фаворитом у переговорах. За чотири сезони в Норвічі Сарджент забив 48 м’ячів у 133 матчах, а на міжнародному рівні провів 26 матчів за збірну США, забив п'ять голів.