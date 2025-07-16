Німеччина

РБ Лейпциг уклав довгострокову угоду з гравцем збірної Бельгії.

22-річний вінгер Йохан Бакайоко офіційно став гравцем РБ Лейпциг. Футболіст підписав п’ятирічний контракт з німецьким клубом, який діятиме до літа 2030 року. Бакайоко гратиме під 9-м номером і вже найближчим часом розпочне підготовку до нового сезону в Бундеслізі.

Йохан приєднався до ПСВ у 2019 році, маючи за плечима досвід виступів у академіях бельгійських клубів Андерлехт та Брюгге. У віці 18 років він дебютував за першу команду ПСВ і з того часу став важливою фігурою в атакувальній грі клубу. За чотири сезони в Ередивізі він провів 89 матчів, забив 26 м’ячів і віддав 15 результативних передач. У Лізі чемпіонів УЄФА вінгер зіграв 20 поєдинків, відзначившись 3 голами і 2 асистами. Також на його рахунку 18 матчів і 1 гол за національну збірну Бельгії, з якою він брав участь у чемпіонаті Європи-2024.

У коментарі після переходу він згадав про свій шлях у ПСВ: "Це були найважливіші роки мого життя. Тут я виріс як гравець і особистість. Були злети і падіння, але я багато чого навчився. Після шести років у клубі я готовий до нового виклику. Лейпциг – це велика можливість, і я вдячний усім у ПСВ за підтримку".

Разом із ПСВ Бакайоко двічі вигравав чемпіонат Нідерландів, двічі ставав володарем національного Кубка та ще двічі піднімав над головою Суперкубок країни.