Німеччина

31-річний нападник проведе сезон 2025/26 у Менхенгладбасі.

31-річний швейцарець із боснійським корінням приєднався до "жеребців" на правах оренди. Угода розрахована до 30 червня 2026 року.

"Харіс — досвідчений форвард, який уміє забивати. Він має сильну фізичну присутність і може одразу допомогти команді", — зазначив спортивний директор Роланд Віркус.

Минулого сезону Табакович здебільшого виходив на заміну у складі Гоффенхайма, де за 29 матчів відзначився чотирма голами та двома асистами. Раніше він грав за Янг Бойз, Грассхопперс, клуби з Угорщини та Австрії, а в Герті забив 27 голів у 37 поєдинках.

У Боруссії форвард уже приєднався до команди на тренувальному зборі й розпочав підготовку до нового сезону.