31-річний нападник проведе сезон 2025/26 у Менхенгладбасі.
Харіс Табакович, пресслужба ФК Боруссія
19 липня 2025, 18:51
31-річний швейцарець із боснійським корінням приєднався до "жеребців" на правах оренди. Угода розрахована до 30 червня 2026 року.
"Харіс — досвідчений форвард, який уміє забивати. Він має сильну фізичну присутність і може одразу допомогти команді", — зазначив спортивний директор Роланд Віркус.
Минулого сезону Табакович здебільшого виходив на заміну у складі Гоффенхайма, де за 29 матчів відзначився чотирма голами та двома асистами. Раніше він грав за Янг Бойз, Грассхопперс, клуби з Угорщини та Австрії, а в Герті забив 27 голів у 37 поєдинках.
У Боруссії форвард уже приєднався до команди на тренувальному зборі й розпочав підготовку до нового сезону.