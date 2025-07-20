Німеччина

Данський виконавець провалився в Наполі та Евертоні.

Правий вінгер Наполі Єспер Ліндстрем опинився в сфері інтересів Вольфсбурга, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що клуби вже розпочали переговори щодо можливого трансферу 25-річного данця. Із неаполітанцями він пов'язаний розрахованим до кінця червня 2028-го контрактом.

У серпні 2023 року Наполі виклав за Ліндстрема 30 млн євро франкфуртському Айнтрахту, два з яких клубу Серії А вдалося "повернути" за рахунок оренди на сезон-2024/25, проведений Єспером в Евертоні.

Фланговий нападник відзначився одним асистом у 29-ти матчах за "ірисок" у всіх турнірах, тоді як протягом тієї ж кількості поєдинків за клуб із Неаполя результативних дій у нього немає.

Ліндстрема визнали "Новачком сезону" в Бундеслізі-2021/22, коли він також допоміг франкфуртському Айнтрахту виграти Лігу Європи.