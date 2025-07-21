Гамбург повернувся в першу Бундеслігу.
Даніель Перец (по центру), getty images
21 липня 2025, 20:20
Німецький Гамбург оформив перехід воротаря мюнхенської Баварії Даніеля Переца. Про це повідомляє офіційний сайт "динозаврів".
Зазначається, що 25-річний ізраїльтянин приєднався до новачка Бундесліги на правах річної оренди.
"Не хочу гаяти часу, з нетерпінням чекаю на початок тренувань.
Для мене велика честь бути частиною цього великого клубу. Наша головна мета зрозуміла: ми хочемо залишитись у лізі. Як справжній командний гравець, я хочу зробити свій внесок у досягнення цієї мети та порадувати вболівальників", — заявив Перец.
Минулого сезону Даніель Перец провів за Баварію шість матчів, пропустив сім голів та одного разу відіграв "на нуль".