Німеччина

Гамбург повернувся в першу Бундеслігу.

Німецький Гамбург оформив перехід воротаря мюнхенської Баварії Даніеля Переца. Про це повідомляє офіційний сайт "динозаврів".

Зазначається, що 25-річний ізраїльтянин приєднався до новачка Бундесліги на правах річної оренди.

"Не хочу гаяти часу, з нетерпінням чекаю на початок тренувань.

Для мене велика честь бути частиною цього великого клубу. Наша головна мета зрозуміла: ми хочемо залишитись у лізі. Як справжній командний гравець, я хочу зробити свій внесок у досягнення цієї мети та порадувати вболівальників", — заявив Перец.

Минулого сезону Даніель Перец провів за Баварію шість матчів, пропустив сім голів та одного разу відіграв "на нуль".