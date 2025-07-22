Англія

Нападник Челсі досяг принципової домовленості з португальським клубом і готовий піти на зниження зарплати.

Португальський нападник Жоау Феліш досяг принципової домовленості з Бенфікою щодо свого повернення до клубу, де розпочинав професійну кар'єру. Про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі тривають переговори між Челсі та Бенфікою. Лісабонський клуб розглядає варіант оренди 25-річного гравця з обов’язковим правом викупу.

Феліш зацікавлений у поверненні до рідного клубу й готовий піти на суттєве зниження зарплати заради реалізації трансферу.

Контракт гравця з Челсі чинний до літа 2031 року. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 20 мільйонів євро.

У минулому сезоні Феліш провів 41 матч за Челсі та Мілан, у яких забив десять голів і зробив три асисти.

Раніше повідомлялося, що Челсі активізує переговори з Аяксом щодо Гато.