Німеччина

І має при цьому значно кращі позиції за конкурентів.

Англійський центральний півзахисник лондонського Челсі Карні Чуквуемека завершував минулий сезон у оренді в складі дортмундської Боруссії, за що "джмелі" заплатили "синім" 2,4 млн євро.

І німецький клуб залюбки б продовжив цей досвід співпраці й у прийдешній кампанії, якби не бажання англійського колективу говорити про більш сталі перспективи для власного футболіста.

Челсі хоче виключно продати 21-річного виконавця, а не віддавати його до чергової оренди, про що було повідомлено всі клуби-претенденти на футболіста, уключно з Боруссією.

І допоки "джмелі" роздумують над таким варіантом, той-таки РБ Лейпциг планує діяти рішуче.

Сьогодні, 23 липня, "Червоні бики" мають зробити свою першу пропозицію лондонцям щодо повноцінного трансферу.

І цілком можливо, що перехід Чуквуемеки стане часткою великої угоди поміж клубами щодо трансферу нідерландського нападника Хаві Сімонса у зворотньому напрямку.

Щодо останнього, до сторони дуже близькі до успішного завершення перемовин, і саме англійський півзахисник Челсі може стати вирішальним фактором.

За Боруссію Чуквуемека провів 17 матчів та забив один гол.