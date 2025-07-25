Німеччина

Ліверпуль готовий відпустити колумбійця, переговори з Баварією тривають.

Нападник Ліверпуля Луїс Діас найближчим часом може змінити клубну прописку.

Як повідомляє журналіст Саша Тавольєрі, Баварія готує нову офіційну пропозицію на загальну суму 80 мільйонів євро — 70 мільйонів гарантованих плюс 10 мільйонів у вигляді бонусів.

Німецький гранд уже веде переговори з Ліверпулем, який, за інформацією джерела, не перешкоджатиме переходу, враховуючи бажання самого Діаса змінити клуб. Очікується, що угода може бути закрита в найближчі години.

Можливий продаж Діаса дозволить Ліверпулю активніше просунутися в перемовинах щодо трансферу Александера Ісака, який розглядається як одне з головних підсилень атаки на новий сезон.