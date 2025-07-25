Німеччина

Японець відмовив клубам з Англії заради виступів у Бундеслізі.

Нападник Гольштайна Сюто Матіно продовжить кар’єру в Боруссії Менхенгладбах.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, сторони досягли повної домовленості щодо трансферу, і перехід 25-річного японця вважається завершеним.

Попри інтерес з боку англійських клубів, Матіно був налаштований виключно на перехід до Боруссії М. За даними джерела, Гольштайн отримає за цей трансфер до 10 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Медичне обстеження футболіст проходить сьогодні, 25 липня, після чого клуб офіційно оголосить про підписання контракту.

У минулому сезоні Сюто Матіно провів у Бундеслізі 32 матчі, в яких забив 11 голів та віддав 3 результативні передачі.