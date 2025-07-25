Німеччина

Француз відправився до Берліну.

Берлінський Уніон посилив склад центральним захисником Гоффенгайму Стенлі Нсокі. Про це повідомляє офіційний сайт "залізних".

Зазначається, що мова йде про річну оренду. У Берліні 26-річний француз виступатиме під 34-м номером.

"Клуб має чітку ідентичність, він бореться з ентузіазмом та переконаністю, і це саме те, що мені підходить.

Я впевнений, що можу зробити свій внесок в розвиток клубу завдяки своєму стилю гри. Для мене це правильний крок, щоб продовжити свій розвиток в особливій обстановці та одночасно віддати все заради успіху команди", — сказав Нсокі після підписання контракту.

Минулого сезону Стенлі Нсокі відіграв за Гоффенгайм 27 матчів.