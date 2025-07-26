Німеччина

Не хоче виплачувати кошти, які вимагають баварці.

Німецький центральний півзахисник Каспар Яндер у минулому сезоні зробив важливий крок у своїй професійній кар’єрі, перейшовши з Дуйсбургу до Нюрнберга в якості вільного агента.

І вже за рік 22-річний виконавець розкрився в новому клубі Другої Бундесліги настільки, що став однією з трансферних цілей для чималої кількості клубів "елітного" дивізіону країни. Штутгарт — серед них.

Але у Нюрнберга є свої вимоги до продажу таланта, і вони суттєво різняться з тим, як його оцінюють на ринку потенційні претенденти.

Клуб вимагає від "швабів" 15 млн євро за трансфер, тоді як сам Яндер уже погодив умови потенційного контракту.

Однак, почувши запити Нюрнберга, очільник Штутгарта Фабіан Вольгемут відмовився їх задовольняти, тож доля трансферу залишається й досі невизначеною.

У Яндера в минулому сезоні три голи та дев’ять асистів за 34 матчі.