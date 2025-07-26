Німеччина

"Ротен" шукають вінгера.

Мюнхенська Баварія виявляє інтерес до вінгера англійського Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, керівництво манкуніанського клубу не збирається втримувати за будь-яку ціну 21-річного аргентинця та готове вислухати пропозиції від інших клубів.

Зазначається, що сам футболіст хоче залишитися в Англії.

Чинна трудлва угода гравця з "червоними дияволами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Минулого сезону Алехандро Гарначо відіграв за МЮ 58 матчів, забив 11 голів та віддав 10 результативних передач.