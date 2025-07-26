Німеччина

Штутгарт чекає рішення ПАОКа, гравець — готовий до переїзду.

Штутгарт зробив крок назустріч Яннісу Константеліасу — клуб повністю узгодив умови особистого контракту з 21-річним півзахисником, однак сам трансфер поки що завис у повітрі.

Грецький ПАОК не дає зелене світло, попри тривалі переговори. Сторони обговорюють пакет у розмірі 18–20 мільйонів євро, включаючи бонуси та відсоток від майбутнього продажу. Проте грецький клуб поки не приймає запропоновані умови.

Джерела, близькі до переговорного процесу, стверджують, що Янніс хоче цього переходу.

Константеліас має за плечима надзвичайно насичений сезон: у кампанії 2024/25 він провів 52 матчі, забив 11 голів та віддав 3 гольові передачі. Також футболіст представляв Грецію на міжнародному рівні.