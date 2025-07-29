Німеччина

Легенда Баварії підпише контракт з клубом МЛС вже 1 серпня.

Перехід легендарного нападника мюнхенської Баварії Томаса Мюллера на правах вільного агента до Ванкувер Вайткепс остаточно узгоджено.

Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк із Bild, останньою перепоною на шляху 35-річного німця до МЛС була домовленість щодо так званих "Discovery Rights", якими володів клуб Цинциннаті.

Цинциннаті вимагав компенсацію за трансферні права на Мюллера. Зрештою, Ванкувер погодився виплатити американському клубу суму, яка буде розподілена протягом наступних 12 місяців і складе близько 400 тисяч євро.

У переговорний процес була залучена й самі боси МЛС, що допомогло сторонам дійти згоди. Контракт із Ванкувером Томас Мюллер підпише 1 серпня, а дебютувати за новий клуб може вже 9 серпня у виїзному матчі проти Сан-Хосе Ертквейкс.