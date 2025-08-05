Німеччина

Форвард залишає Бремен після чотирьох результативних років. Угода з Бірмінгемом на фінальній стадії.

Марвін Дукш попрощався з командою на тренувальній базі – за даними kicker, нападник вже найближчим часом може оформити контракт з Бірмінгемом. Угода розрахована на три сезони.

Наразі клуби ведуть фінальні переговори, але все свідчить про близьке завершення трансферу. Обговорювана сума складає орієнтовно 2 мільйони євро, з додатковими бонусними виплатами.

Минулого сезону Бірмінгем ще виступав у третьому дивізіоні Англії, однак після серйозного інвестування (близько 35 млн євро) та успішного підвищення до Чемпіоншипу команда вже будує плани на повернення в еліту англійського футболу. І Марвін Дукш має стати одним із ключових гравців у цьому проєкті.

Після трансферу з Ганновера у 2021-му, Дукш провів чотири роки у Бремені, ставши головною атакувальною фігурою команди. У сезоні 2021/22 він відзначився 20 голами і допоміг клубу вийти до Бундесліги. У наступних двох сезонах він забив по 12 м'ячів, залишаючись найрезультативнішим гравцем Вердера.

Ще у травні, після завершення сезону, сам Дакш натякнув на можливий відхід: "Це могла бути моя остання гра", — заявив він після матчу в Гайденхаймі.

Процес трансферу дещо затягнувся через пошкодження литки, яке нападник отримав на початку літнього збору. Проте зараз футболіст повністю відновився й, схоже, не повернеться більше до тренувань із Вердером.