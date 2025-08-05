Німеччина

Нападник Баварії розповів, чому навіть у мінусову погоду не носить довгих рукавів.

Навіть у найбільш морозні зимові дні Гаррі Кейн продовжує виходити на поле без рукавичок і у футболці з короткими рукавами. У той час як більшість сучасних футболістів віддають перевагу термобілизні, рукавицям, капітан збірної Англії зберігає "стару школу" і вперто ігнорує будь-яке утеплення.



"Це те, що я робив з юних років і просто дотримувався цього протягом усієї своєї кар'єри", – пояснив форвард у коментарі для Cleats Club. "Коли ти граєш, тобі все одно тепло. Іноді на розминці або одразу після перерви буває досить холодно – особливо тут, у Німеччині, зима справді холодна та сніжна – але я просто звик до цього зараз, і це те, чим я займаюся вже багато років".

Попри негоду, 32-річний Кейн продовжує демонструвати фантастичну результативність. У складі Баварії він вже допоміг клубу стати чемпіоном Бундесліги в сезоні 2024/25, а в його активі – 85 голів у 96 матчах. Крім того, Гаррі є найкращим бомбардиром в історії Тоттенгема та національної збірної Англії з 73 голами.