Німеччина

40-річний боснійський форвард залишиться у гельзенкірхенському клубі ще на один сезон.

Шальке офіційно оголосив про продовження співпраці з досвідченим нападником Едіном Джеко. Новий контракт із 40-річним боснійцем розрахований до літа 2027 року.

Форвард приєднався до Шальке взимку 2026 року на правах вільного агента та відіграв важливу роль у поверненні команди до елітного дивізіону. У другій частині сезону-2025/26 він провів 11 матчів у Другій Бундеслізі, записавши на свій рахунок шість голів і три результативні передачі, допомігши клубу виграти чемпіонат і здобути підвищення в класі.

Попередня угода Джеко завершилася 30 червня, після чого він отримав статус вільного агента. Втім, сторони домовилися про новий однорічний контракт, а нападник продовжить виступати за Шальке під 10-м номером.

Влітку боснієць також взяв участь у чемпіонаті світу-2026. Джеко провів три матчі за збірну Боснії і Герцеговини, яка завершила виступи на стадії 1/16 фіналу після поразки від США.

Для ветерана майбутній сезон стане вже 23-м у професійній кар'єрі. До тренувань із командою він приєднається 4 серпня, коли Шальке розпочне підготовку до нового сезону в Бундеслізі.