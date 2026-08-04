18-річний атакувальний півзахисник уклав із німецьким клубом довгостроковий контракт до 2031 року.
Константінос Карецас, ФК Боруссія Дортмунд
04 серпня 2026, 00:20
Боруссія Дортмунд оголосила про підписання грецького атакуючого півзахисника Константіноса Карецаса.
18-річний футболіст перейшов до німецького клубу з Генка та підписав угоду, розраховану до 30 червня 2031 року.
За інформацією журналіста Sky Sport Флоріана Плеттенберга, загальна сума трансферу з урахуванням бонусів складе близько 32 мільйонів євро. Цей перехід став найдорожчим продажем в історії Генка.
Раніше рекордним вихідним трансфером бельгійського клубу був продаж Толу Арокодаре до Вулвергемптона за 26 мільйонів євро у вересні 2025 року.
Карецас виступав за основну команду Генка з 2024 року та швидко став одним із головних талантів клубу. У минулому сезоні атакувальний півзахисник провів 49 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав 14 результативних передач.
На міжнародному рівні Карецас уже дебютував за збірну Греції. У складі національної команди він зіграв 10 матчів, у яких записав на свій рахунок три голи та одну результативну передачу.