Италия

Бельгиец испытывает проблемы со здоровьем.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс может пропустить поединок против Сассуоло из-за проблем со здоровьем, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Бельгийский форвард получил повреждение и не принимал участия в тренировке Наполи. Сроки восстановления 32-летнего игрока пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне Мертенс провел 21 поединок в футболке "адзурри", отличившись девятью голами и четырьмя ассистами.

Матч Сассуоло – Наполи в 17-м туре Серии А состоится в воскресенье, 22 декабря.

Ранее сообщалось, что защитник Наполи Калиду Кулибали выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

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