Италия

Хавбек больше не сыграет в этом году.

Полузащитник Барселоны Артур Мело должен вернуться на поле в начале января, информирует издание Mundo Deportivo.

Бразильский хавбек получил повреждение бедра и не играл с начала декабря, когда его заменили во втором тайме матча с Атлетико. Футболист по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем и не выйдет на поле в этом году.

Артур будет проходить восстановление в Бразилии под присмотром физиотерапевта и должен вернуться к матчу с Эспаньолом, который состоится 4 января.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 12 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны Анссумане Фати травмировался в матче против Реала.

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