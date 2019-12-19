Испания

Перспективный вингер Барселоны пропустил тренировку своей команды.

Нападающий Барселоны Анссумане Фати получил повреждение в матче испанской Ла Лиги против Реала (0:0). Об этом сообщает AS.

17-летний футболист на 82-й минуте заменил Антуана Гризманна, однако в концовке встречи стал жертвой жесткого подката Дани Карвахаля, за который испанец получил желтую карточку.

По информации источника, на задней части правой ноги Фати появилась гематома, из-за которой вингер пропустил восстановительную тренировку Барселоны.

Также Фати рискует пропустить следующий матч своей команды против Алавеса, который состоится в субботу, 21 декабря, в 17:00 по киевскому времени.

Football.ua представляет вашему вниманию обзор матча Барселона — Реал.

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