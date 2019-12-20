Италия

Поединок за Суперкубок Италии против Лацио Ювентус проведет в форме специального дизайна.

Поскольку матч за Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии, Ювентус выступит в форме, главной "фишкой" которой будет написание фамилий футболистов на арабском языке — сообщил официальный сайт чемпиона Серии А.

Интересно, что в продажу поступило всего 500 футболок оригинального арабского дизайна с фамилиями пяти футболистов: Пауло Дибалы, Криштиану Роналду, Матейса де Лигта, Миралема Пьянича и Джорджо Кьеллини. Первыми были распроданы футболки Дибалы.

Матч Ювентус — Лацио состоится в Эр-Рияде в воскресенье, 22 декабря. Начало в 18:45 по киевскому времени.

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