Дальнейшая судьба форварда Ювентуса должна решиться в ближайшие несколько дней.
Марио Манджукич, Getty Images
20 декабря 2019, 23:59
Нападающий Ювентуса Марио Манджукич, видимо, покинет туринский клуб в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Goal.com, 33-летний хорват близок к трансферу в один из катарских клубов, а не в Манчестер Юнайтед, который длительное время являлся главным претендентом на футболиста.
Источник также информирует, что Манджукич должен дать окончательный ответ клубу из Катара уже в это воскресенье.
В текущем сезоне опытный хорват не провел ни одного поединка в футболке Ювентуса.
Ранее сообщалось, что в подписании Манджукича также заинтересована Боруссия Дортмунд.