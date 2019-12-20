Италия

Дальнейшая судьба форварда Ювентуса должна решиться в ближайшие несколько дней.

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич, видимо, покинет туринский клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Goal.com, 33-летний хорват близок к трансферу в один из катарских клубов, а не в Манчестер Юнайтед, который длительное время являлся главным претендентом на футболиста.

Источник также информирует, что Манджукич должен дать окончательный ответ клубу из Катара уже в это воскресенье.

В текущем сезоне опытный хорват не провел ни одного поединка в футболке Ювентуса.

Ранее сообщалось, что в подписании Манджукича также заинтересована Боруссия Дортмунд.