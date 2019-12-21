Вашему вниманию видео лучших моментов матча итальянской Серии А.
Фиорентина — Рома, Getty Images
21 декабря 2019, 01:55
Фиорентина разгромно проиграла Роме на своем стадионе в рамках 17-го тура чемпионата Италии (1:4).
Подопечные Паулу Фонсеки четыре раза поразили ворота соперника, чего оказалось вполне достаточно, чтобы добыть очередные три очка.
Хозяева же смогли отличиться только одним взятием ворот, которое записал на свой счет Милан Бадель.
Фиорентина — Рома 1:4
Голы: Бадель, 34 — Джеко, 19, Коларов, 21, Пеллегрини, 73, Дзаньоло, 88
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола (Соттиль, 83), Кастровилли (Эйссерик, 83), Бадель, Пулгар, Дальберт — Влахович, Боатенг (Педро, 66)
Рома: Лопес — Флоренци, Смоллинг, Манчини, Коларов — Диавара, Верету, Пеллегрини (Калинич, 85) — Дзаньоло (Спинаццола, 90+), Джеко, Перотти (Мхитарян, 76).
Предупреждения: Песселья , Касерес, Кастровилли, Влахович — Коларов, Диавара, Дзаньоло