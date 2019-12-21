Италия

Главный тренер Фиорентины прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А.

В матче 17-го тура чемпионата Италии Рома добыла разгромную победу над Фиорентиной на выезде со счетом 1:4.

Главный тренер "фиалок" Винченцо Монтелла прокомментировал неутешительный результат своей команды в этом поединке.

"Я увидел Фиорентину, которая не сдавалась и правильно действовала вплоть до третьего гола. Немного больше удачи, и мы могли бы перевернуть ход матча".

"Счет был разгромным, но мы сегодня увидели некоторые различия в качестве. Они были довольно очевидны, включая игроков, которые могут усилить игру со скамейки", — сказал Монтелла в эфире Sky Sport Italia после матча.

Также итальянец прокомментировал свое возможное увольнение из Фиорентины после седьмого матча подряд в Серии А без побед и плачевного положения команды в турнирной таблице (14 место).

"Я знаю, что вы спросите меня, останусь ли я в Фиорентине после Рождества. Не могу этого знать. Если клуб еще ничего не сделал, это может быть потому, что они верят в то, что мы делаем", — добавил итальянский специалист.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.