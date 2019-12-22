Италия

Интер завершил 2019-й год на первой строчке в чемпионате Италии.

Интер на своем поле сумел без проблем обыграть Дженоа.

Таким образом, подопечные Антонио Конте вновь возглавили турнирную таблицу Серии А, опережая Ювентус по разнице забитых и пропущенных голов.

Обзор матча:

Интер – Дженоа 4:0

Голы: Лукаку, 31, 71, Гальярдини, 33, Эспозито, 64 (с пенальти)

Интер: Ханданович – Шкриниар, де Врей, Бастони – Кандрева (Лазаро, 75), Весино, Валеро, Галльярдини (Сенси, 72), Бираги (Димарко, 78) – Лукаку, Эспозито

Дженоа: Раду – Гильоне, Бираски, Ромеро, Кришито – Кассата, Радованович, Ягелло (Ровелла , 62) – Агудело – Санабриа (Клеонизе, 75), Пинамонти (Фавилли, 72)

Предупреждения: Бастони – Кассата, Ромеро, Агудело, Фавилли.

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