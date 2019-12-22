Интер завершил 2019-й год на первой строчке в чемпионате Италии.
Интер - Дженоа, Getty Images
22 декабря 2019, 00:51
Интер на своем поле сумел без проблем обыграть Дженоа.
Таким образом, подопечные Антонио Конте вновь возглавили турнирную таблицу Серии А, опережая Ювентус по разнице забитых и пропущенных голов.
Обзор матча:
Интер – Дженоа 4:0
Голы: Лукаку, 31, 71, Гальярдини, 33, Эспозито, 64 (с пенальти)
Интер: Ханданович – Шкриниар, де Врей, Бастони – Кандрева (Лазаро, 75), Весино, Валеро, Галльярдини (Сенси, 72), Бираги (Димарко, 78) – Лукаку, Эспозито
Дженоа: Раду – Гильоне, Бираски, Ромеро, Кришито – Кассата, Радованович, Ягелло (Ровелла , 62) – Агудело – Санабриа (Клеонизе, 75), Пинамонти (Фавилли, 72)
Предупреждения: Бастони – Кассата, Ромеро, Агудело, Фавилли.
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