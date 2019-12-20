Италия

Клуб попытается удержать своего нападающего Дриса Мертенса.

Слухи о возможном переходе Дриса Мертенса в Боруссию Д заставили руководство Наполи предложить бельгийцу новый контракт — сообщает Sky Sport Italia.

32-летнему нападающему, перешедшему в Наполи из ПСВ предложили продлить действующее соглашение еще на 2 года.

Мертенс является вторым бомбардиром в истории Наполи (118 голов во всех турнирах), уступая только Мареку Гамшику (121).

Ранее сообщалось, что Дрис может пропустить матч против Сассуоло в 17-м туре Серии А.

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