Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок семнадцатого тура Итальянской Серии А между бергамаской Аталантой и Миланом.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжает укрепляться в роли ключевого звена в составе одного из представителей Италии в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Уже три матча кряду на всех фронтах сражений Малиновский неизменно покидает поле с результативным действием в своем "активе", что только вселяет уверенность тренерского штаба о важности этого исполнителя. В непростом матче против Милана Руслан попробует что-то создать для линии нападения своей команды, которую возглавит скоростной Алехандро Гомес.

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Кастань, де Роон, Пашалич, Госенс — Иличич, Малиновский — Гомес.

Запасные: Спортьелло, Росси, Ибаньес, Мазьелло, Фройлер, Хатебур, Муриэль, Барроу.

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес — Кессье, Беннасер, Бонавентура — Сусо, Леау, Чалханоглу.

Запасные: Рейна, А. Доннарумма, Калабрия, Кальдара, Габбья, Билья, Крунич, Брешианини, Борини, Кастильехо, Пьонтек, Ребич.

Матч Аталанта — Милан начнется в 13:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.