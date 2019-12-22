Италия

Полузащитик Вероны Софиан Амрабат прокомментировал свой возможный переход в Наполи.

Переход Сифиана Амрабата из Вероны в Наполи за 16 миллионов евро согласован — сообщают итальянские СМИ.

"Детали трансфера в Наполи уже согласованы, – сообщил сам футболист в интервью Fox Sports Netherlands. – Однако сейчас я хочу спокойно встретить Новый год с семьей. А уже после праздников будет принято окончательное решение".

Игрок сборной Марокко (10 матчей, 0 голов) выступал за Утрехт, Фейеноорд и Брюгге, а в нынешнем сезоне сыграл 17 матчей за Верону во всех турнирах (0 голов).

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