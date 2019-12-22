Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский совершил результативное действие в четвертом кряду поединке клуба из Бергамо, а феерию в этой встрече устроил Йосип Иличич (5:0).
Аталанта — Милан, twitter.com/lnstantFoot
22 декабря 2019, 15:22
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Аталанта — Милан 5:0
Голы: Гомес, 10, Пашалич, 61, Иличич, 62, 72, Муриэль, 83
Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Кастань, де Роон, Пашалич, Госенс (Хатебур, 89) — Иличич (Муриэль, 79), Малиновский — Гомес (Фрелер, 88).
Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Калабрия, 46) — Кессье, Беннасер, Бонавентура (Пьонтек, 65) — Сусо (Кастильехо, 84), Леау, Чалханоглу.
Предупреждения: Кастань, де Роон — Мусаккьо, Сусо, Романьоли, Кессье.