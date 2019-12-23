Италия

Победная серия в финалах различных турниров для Криштиану Роналду прервалась на 13-м матче.

Поражение от Лацио в матче за Суперкубок Италии стало первым в решающих матчах за клубы и сборную для форварда Ювентуса Криштиану Роналду за более чем шесть лет.

С 17 мая 2013 года, когда Реал с Роналду уступил Атлетико в финале Кубка Испании, португалец провел 12 финалов за Реал, Ювентус и сборную Португалии.

Очень не любящий проигрывать Роналду, получив серебряную медаль в Э-Рияде, тут же покинул поле, не дождавшись (хотя был обязан по регламенту) награждения обладателя Суперкубка — Лацио.

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