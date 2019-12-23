Италия

Босниец поделился мнением о матче с римским клубом.

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич прокомментировал поражение от Лацио (1:3) в матче за Суперкубок Италии.

"Мы разочарованы, потому что мы действительно хотели выиграть этот трофей, – приводит слова Пьянича портал Football Italia.

Мы подсели во втором тайме и оставляли большие пространства, чем и воспользовался Лацио. У нас были шансы при счете 1:2, но в целом это было не лучшее выступление со стороны нашей команды. Мы знаем, что нам есть над чем работать, но мы должны быть более собранными, если хотим победить, и лучше контролировать поле".

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