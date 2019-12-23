Италия

Итальянские клубы хотят подписать игрока Арсенала.

Защитник Арсенала Сеад Колашинац попал в сферу интересов Наполи и Ромы, сообщает Sky Sports.

Итальянские клубы намерены укрепить линию обороны в январе и попытаются заполучить боснийского фулбека. В частности Рома рассматривает его в качестве замены нам место опытного Александара Коларова.

Действующий контракт Колашинаца с Арсеналом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 16 поединков в футболке "канониров", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Арсенал проявляет интерес к нападающему Наполи Дрису Мертенсу.

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