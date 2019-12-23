Италия

Ванда Нара резко высказалась о форварде Интера.

Ванда Нара, агент и жена нападающего ПСЖ Мауро Икарди, прокомментировала выступления Ромелу Лукаку в Интере.

Бельгиец минувшим летом был подписан в качестве замены Икарди, поскольку на аргентинца не рассчитывал главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте.

"Было бы неплохо посмотреть на Лукаку в матчах против сильнейших клубов. Он не забивал в Лиге чемпионов и теперь вынужден смотреть ее по телевизору".

"Прошлая "девятка" Интера забила 150 голов, но люди склонны менять свое мнение. Лукаку критиковали после вылета команды из Лиги чемпионов, но сейчас к нему относятся как к феномену", – приводит слова Нары Football Italia.

Стоит отметить, что в текущем розыгрыше ЛЧ Ромелу Лукаку забил два гола в пяти матчах за Интер. Икарди, в свою очередь, отличился пятью мячами в шести поединках ЛЧ.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.