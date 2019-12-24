Италия

Эллас придется выдержать конкуренцию как минимум со стороны Сампдории.

Вингер Ювентуса Марко Пьяца в январе может перебраться в Верону или Сампдорию, сообщает Football Italia со ссылкой на HellasNews.it. Еще одним претендентом на игрока называют Сампдорию.

Хорват перешел в Ювентус летом 2016 года за 23 млн евро после прекрасной игры на Евро-2016.

Однако после этого Марко не смог заиграть за туринцев – на его карьеру сильно повлияли две серьезные травмы колена. Пьяца сдавался в аренду в Шальке и Фиорентину, однако не сумел там заиграть.

В нынешнем сезоне Марко не провел ни одного официального матча за Ювентус.

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