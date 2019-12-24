Италия

Трансфер хорвата может не состояться.

Переход нападающего Ювентуса Марио Манджукича в катарский Аль-Духаил находится на грани срыва.

Как сообщает портал Tutto Mercato, стороны не могут согласовать условия контракта. В частности хорватского форварда не устраивает размер предложенной зарплаты.

Ранее сообщалось, что Аль-Духаил согласовал с Ювентусом трансфер Манджукича за 5 миллионов евро.

В ближайшее время 33-летний игрок должен вернуться в Италию, но стороны еще могут заключить сделку.

В текущем сезоне Манджукич не провел ни одного поединка в футболке "бьянконери".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.