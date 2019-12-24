Трансфер хорвата может не состояться.
Марио Манджукич, Getty Images
24 декабря 2019, 06:49
Переход нападающего Ювентуса Марио Манджукича в катарский Аль-Духаил находится на грани срыва.
Как сообщает портал Tutto Mercato, стороны не могут согласовать условия контракта. В частности хорватского форварда не устраивает размер предложенной зарплаты.
Ранее сообщалось, что Аль-Духаил согласовал с Ювентусом трансфер Манджукича за 5 миллионов евро.
В ближайшее время 33-летний игрок должен вернуться в Италию, но стороны еще могут заключить сделку.
В текущем сезоне Манджукич не провел ни одного поединка в футболке "бьянконери".
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