Италия

Нападающий Марио Манджукич подписал контракт на 18 месяцев с Аль-Духаилом.

Марио Манджукич успешно прошел медицинское обследование в Катаре и перешел в Аль-Духаил за 5 миллионов евро — сообщает Tuttosport.

Контракт с клубом, за который выступает еще один бывший футболист Ювентуса, рассчитан на полтора года.

За свою карьеру Марио выступал за Динамо Загреб (128 матчей во всех турнирах, 63 гола), Вольфсбург (33, 12), Баварию (48, 26), Атлетико (43, 20), Ювентус (162, 44) и сборную Хорватии (89, 33).

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