Италия

Президент неаполитанцев высказался о новом тренере.

Президент Наполи Аурелио де Лаурентис заявил, что несмотря на тяжелый период, его клуб ждут успехи в ближайшем будущем.

"Последние несколько месяцев футбольного года не принесли нам удовлетворения и успеха, которым мы наслаждались в прошлом, но я уверен, что благодаря импульсу Дженнаро Гаттузо, тяжелой работе команды и нашему единству мы увидим светлое будущее впереди"

"Мой постоянный, безошибочный фокус — и весь клуб — сосредоточен на том, чтобы наше настоящее и будущее соответствовали нашим желаниям в Наполи", — цитирует де Лаурентиса Football Italia.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы могут укрепить полузащиту в зимнее трансферное окно, купив хавбека Сельты Станислава Лоботку.