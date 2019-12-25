Италия

Туринцы хотят видеть аргентинского хавбека в своей команде.

Как сообщает Corriere dello Sport, Ювентус и ПСЖ готовы обменяться полузащитниками в зимнее трансферное окно.

По данным источника, парижане хотят в очередной раз постараться заполучить хавбека туринцев Эмре Джана. Те, в свою очередь, готовы отпустить игрока, но хотят взамен Леандро Паредеса.

Отмечается, что французский гранд также не станет удерживать аргентинца, даже несмотря на то, что тот не провел даже года в команде.

Ранее сообщалось, что Джан может стать частью сделки с Манчестер Юнайтед касательно покупки полузащитника Поля Погба.