Туринцы хотят видеть аргентинского хавбека в своей команде.
Эмре Джан, getty images
25 декабря 2019, 06:59
Как сообщает Corriere dello Sport, Ювентус и ПСЖ готовы обменяться полузащитниками в зимнее трансферное окно.
По данным источника, парижане хотят в очередной раз постараться заполучить хавбека туринцев Эмре Джана. Те, в свою очередь, готовы отпустить игрока, но хотят взамен Леандро Паредеса.
Отмечается, что французский гранд также не станет удерживать аргентинца, даже несмотря на то, что тот не провел даже года в команде.
Ранее сообщалось, что Джан может стать частью сделки с Манчестер Юнайтед касательно покупки полузащитника Поля Погба.