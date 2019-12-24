Англия

Французский полузащитник может вернуться в Ювентус.

Ювентус желает вернуть Поля Погба из Манчестер Юнайтед, сообщает Football Italia со ссылкой на TuttoSport.

Согласно источнику, туринцы предложили за французского полузащитника 60 миллионов евро и Эмре Джана.

Сам Поль Погба разочарован ситуацией, которая складывается в английском клубе. В этом сезоне француз провел всего лишь семь матчей в футболке МЮ.

Напомним, что другой претендент на Поля Погба, Реал, отказался от идеи подписания полузащитника в зимнее трансферное окно.

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