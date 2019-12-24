Французский полузащитник может вернуться в Ювентус.
ПОЛЬ ПОГБА, ФОТО GETTY IMAGES
24 декабря 2019, 19:41
Ювентус желает вернуть Поля Погба из Манчестер Юнайтед, сообщает Football Italia со ссылкой на TuttoSport.
Согласно источнику, туринцы предложили за французского полузащитника 60 миллионов евро и Эмре Джана.
Сам Поль Погба разочарован ситуацией, которая складывается в английском клубе. В этом сезоне француз провел всего лишь семь матчей в футболке МЮ.
Напомним, что другой претендент на Поля Погба, Реал, отказался от идеи подписания полузащитника в зимнее трансферное окно.
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