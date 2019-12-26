Италия 26 декабря 2019, 00:40 Милан предложил 15 миллионов евро за Тодибо, Барселона хочет 25 миллионов Переход защитника Барселоны Жан-Клера Тодибо в Милан в январе под угрозой срыва. Жан-Клер Тодибо, Getty Images 26 декабря 2019, 00:40 Барселону не устраивает сумма, предлагаемая Миланом за Жан-Клера Тодибо — сообщает Calciomercato. Милан намерен арендовать защитника в январе с правом выкупа по окончании сезона за 15 миллионов евро. Барселона ничего не имеет против такой формулы, но требует на 10 миллионов больше. Ранее сообщалось, что футболист дал согласие на переход в Милан. При этом арендовать Тодибо хочет и Монако (но без опции выкупа). Также 19-летним французом интересуется Манчестер Юнайтед. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Жан-Клер Тодибо Команды Барселона Манчестер Юнайтед Милан Монако Источники Calciomercato Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте