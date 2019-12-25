Англия

Колумбиец привлек внимание европейских клубов.

Нападающий Ривер Плейта Рафаэль Сантос Борре попал в сферу интересов Эвертона и Атлетико, сообщает издание AS.

Атлетико владеет 50% прав на колумбийского форварда и могут воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его в январе. Эвертон также заинтересован в подписании футболиста и готов предложить за него 15 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 13 поединков в футболке Ривер Плейта, отличившись восемью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Атлетико согласовал условия сотрудничества с Эдинсоном Кавани.

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